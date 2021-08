Biden benoemt zoon van voormalig nationale veiligheidsadviseur Brzezinski als Poolse ambassadeur

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag advocaat Mark Brzezinski benoemd tot ambassadeur voor de VS in Polen. Hij is de zoon van Zbigniew Brzezinski, die een grote rol heeft gespeeld in het Amerikaans buitenlands beleid tijdens de koude oorlog. De relatie tussen Warschau en Washington is momenteel gespannen, onder meer door de goedkeuring van de VS van Nord Stream 2.

Mark Brzezinski was ook al de Amerikaanse ambassadeur in Zweden onder Barack Obama. Zijn vader Zbigniew Brzezinski was de nationale veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter eind jaren 1970 en begin jaren 1980. Hij was zo een invloedrijke stem binnen de Amerikaanse diplomatie te midden van de koude oorlog. Brzezinskis zus Mika is een cohost van het MSNBC-programma ‘Morning Joe’.

De benoeming van Brzezinski, die nog door de Senaat bevestigd moet worden, hing al even in de lucht. Volgens de Poolse media had Warschau echter bedenkingen geuit.

Gespannen relatie

Indien de nominatie van Brzezinski bevestigd wordt, trekt hij naar Polen op een moment dat Warschau de Amerikaanse aanpak tegenover Rusland onder een vergrootglas houdt, schrijft persagentschap Associated Press.

Polen is een nauwe bondgenooot van de VS in Oost-Europa, maar de relatie is sinds kort gespannen door de beslissing van Biden om de facto groen licht te geven aan de oliepijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Via het project omzeilt Rusland landen als Polen en Oekraïne, die transitheffingen op energie heffen.

Polen krijgt dan weer kritiek van de VS over een wettekst die voorlegt in de Poolse parlement die volgens de VS "de persvrijheid aan banden legt". De tekst richt zich vooral tegen de privézender TVN, die eigendom is van de Amerikaanse groep Discovery Channel. Een groep Amerikaanse senatoren drukten woensdag hun diepe ongerustheid uit.