Biden belt met Macron over reis naar China

De Amerikaanse president Joe Biden heeft met zijn Franse collega Emmanuel Macron gebeld over zijn bezoek aan China. Macron kreeg in de Verenigde Staten veel kritiek na die reis vanwege omstreden uitspraken over Taiwan. Volgens het Witte Huis willen de twee presidenten "de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan behouden".

Macron zei vlak na zijn ontmoeting in Beijing met president Xi Jinping dat Europa zich niet moet laten meeslepen in een escalerende strijd tussen China en de VS over Taiwan. Dat werd hem in Amerika niet in dank afgenomen.

De Republikeinse senator Marco Rubio reageerde bijvoorbeeld gepikeerd. Als Taiwan geen Europees probleem is, zouden de VS zich misschien ook niet met de oorlog in Oekraïne moeten bemoeien, redeneerde Rubio.

Macron gaf eerder al aan dat hij niet wil dat er iets verandert aan de status quo rond Taiwan. Behalve over dat eiland hebben Macron en Biden ook gesproken over de oorlog in Oekraïne en het geweld in Soedan.