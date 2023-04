Biden belt familie van journalist die vastzit in Rusland: “We doen alles om hem thuis te krijgen”

Russische steden gelasten 9 meiparades af: “Al het militair materiaal is aan het front”

Rusland viert op 9 mei weer de Dag van de Overwinning, maar de gouverneurs van twee grote regio's hebben al laten weten dat de parade in hun belangrijkste steden dit jaar niet zal doorgaan. Officieel om “veiligheidsredenen”, maar volgens experts zou er gewoon niet voldoende militair materieel voor handen zijn. Alles bevindt zich aan het front of is nodig in grotere steden.