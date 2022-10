Biden belooft recht op abortus in wet te gieten als Democraten tussentijdse verkiezingen winnen

De Amerikaanse president Joe Biden zei dinsdag dat hij in januari een wet zal ondertekenen om het recht op abortus te beschermen als de Democraten volgend jaar de meerderheid kunnen behouden in de twee kamers van het Congres.

De Democraten kunnen bij de tussentijdse verkiezingen in november de controle verliezen over het Huis van Afgevaardigden en over de Senaat. Het is immers nagenoeg traditie dat de tussentijdse verkiezingen in de VS uitdraaien in het voordeel van de oppositiepartij.

Volledig scherm © AFP

Biden hoopt nu zijn aanhangers te kunnen verenigen rond abortusrechten, die flink ingeperkt werden sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof bijna vier maanden geleden besliste om het arrest Roe v Wade, dat het recht op abortus vastlegde, introk. “Hier is de belofte die ik maak aan jullie en het Amerikaanse volk: de eerste wet die ik naar het Congres zal sturen, zal Roe v Wade codificeren”, zei de president dinsdag tijdens een bijeenkomst van het Democratisch Nationaal Comité in Washington.

Hij vroeg Amerikanen ook om zich te herinneren hoe ze zich voelden op de dag dat het Hooggerechtshof zijn beslissing bekendmaakte. “Ik wil dat jullie je herinneren dat het laatste woord nu niet bij het Hof ligt. Het ligt niet bij extremistische Republikeinen in het Congres. Het laatste woord over jullie recht om te kiezen, ligt bij jullie. En als jullie je deel doen en stemmen, dan zullen de Democratische leiders in het Congres ons deel doen, dat beloof ik jullie. Ik zal mijn deel doen.”

Electorale macht

Tijdens zijn toespraak verwees de president ook naar een fragment uit de uitspraak van het Hooggerechtshof dat stelt dat vrouwen electorale of politieke macht hebben. Daarmee suggereerde hij dat vrouwen volksvertegenwoordigers kunnen verkiezen die abortusrechten willen garanderen.

Sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni, hebben al zestien Amerikaanse staten de wet op abortus verstrengd.

Op dit ogenblik hebben de Democraten een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat zijn de zetels gelijk verdeeld: 50 voor de Democraten en 50 voor de Republikeinen. Vicepresident Kamala Harris kan de doorslaggevende stem leveren indien er sprake is van een gelijkstand.

Maar de goedkeuring van een abortuswet kan moeilijk worden, zelfs indien de Democraten hun nipte meerderheid in de Senaat kunnen behouden, aangezien er een tweederdemeerderheid nodig is voor de goedkeuring van wetsvoorstellen in de Senaat.

Kiezers meer bezorgd om inflatie

Hoewel abortus een cruciale rol speelt in de Democratische campagne voor de tussentijdse verkiezingen, blijkt uit peilingen van Reuters/Ipsos dat inflatie de grootste bezorgdheid is voor Amerikanen.

In het hele land noemt slechts acht procent van de Amerikanen de abortuskwestie doorslaggevend voor hun stemgedrag. 27 procent van hen zegt dat hun keuze in de eerste plaats beïnvloed zal worden door hun zorgen over inflatie.

Bij de vrouwelijke Democratische kiezers zegt zo’n 20 procent dat abortusrechten het belangrijkste onderwerp zijn, vergeleken met 22 procent die de inflatie aanhaalt. Bij de mannen is dat respectievelijk 9 en 19 procent.