Biden belooft op Maui wederopbouw na fatale branden

LIVE. “Droneaan­val op Zaporizja” - Rusland claimt twee Oekraïense drones boven Zwarte Zee te hebben neerge­haald

De Oekraïense stad Zaporizja, in het zuidoosten van het land, is volgens mediaberichten in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw het slachtoffer geworden van Russische aanvallen met Shahed-drones van Iraanse makelij. In de regio zijn diverse ontploffingen gehoord. Het Russische leger heeft maandagavond laat dan weer twee Oekraïense aanvalsdrones neergehaald boven de Zwarte Zee. Dat meldt het ministerie van Defensie in Moskou. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.