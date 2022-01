Biden belooft Oekraïne "resoluut" op te treden bij eventuele Russische inval

Strategische veiligheidsdialoog

Op 10 januari staat een gesprek gepland tussen Biden en de Russische president Vladimir Poetin in de Zwitserse stad Genève. Het gaat om een bijeenkomst in het kader van de strategische veiligheidsdialoog die president Biden en president Poetin tijdens hun top afgelopen juni zijn overeengekomen, die hoofdzakelijk de beheersing van hun kernwapens als doel heeft. Maar ook de situatie in Oekraïne zal aan bod komen. Later volgen de NAVO-Rusland Raad op 12 januari en een ontmoeting in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 13 januari. De OVSE houdt in Oekraïne al jaren toezicht op naleving van de wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger.