Biden belooft Amerikanen en helpers in Kaboel: “We zullen jullie in veiligheid brengen”

Ondertussen zijn er bijna 6.000 Amerikaanse soldaten op de luchthaven van Kaboel. Daar is de situatie sinds maandag "verbeterd", meende de bewoner van het Witte Huis. Biden zei wel dat de evacuatie-operatie “één van de moeilijkste uit de geschiedenis is", en een gevaarlijke missie. Maar "wij zullen alles doen wat nodig is om Amerikanen uit Afghanistan weg te krijgen. We zullen alles mobiliseren wat nodig is, iedere Amerikaan die naar huis wil komen, zullen we thuis krijgen.” Aan het adres van de Afghaanse medewerkers zei hij: “We gaan jullie er uit krijgen".

Alleen de VS “zijn in staat” tot zo een operatie, beklemtoonde Biden, “aan het andere eind van de wereld, met zo een grote precisie.” Biden kon echter niet garanderen dat het allemaal goed afloopt. "Er kunnen mensenlevens verloren gaan", zei hij.

Volledig scherm Amerikaanse soldaten bij de luchthaven van Kaboel. © AFP

De taliban controleren intussen de toegangswegen tot de luchthaven. De president zei evenwel "geen aanwijzingen" te hebben dat Amerikanen niet in de luchthaven kunnen geraken. “Voor zover wij weten worden aan de checkpoints mensen met Amerikaanse paspoorten doorgelaten”. Daarover zijn afspraken met de taliban gemaakt en de Amerikanen staan bestendig in contact met hen. Maar als de taliban obstakels opwerpen zal dat “met kracht worden bestreden”, aldus Biden. Hij zei dat de fundamentalisten tot nu toe hebben meegewerkt omdat het “in hun belang” is.

31 augustus

Vooralsnog houdt Biden vast aan 31 augustus voor het vertrek van de VS-troepen die de luchthaven nu beveiligen. Eerder vandaag drong een groot aantal NAVO-landen er bij de VS op aan het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad langer dan dat open te houden. “De evacuaties verlopen zo langzaam en zo moeizaam dat meer tijd nodig is”, klonk het.

Volledig scherm Een Amerikaanse marinier dolt even met enkele Afghaanse kinderen te midden van de chaos op de luchthaven van Kaboel. © AP

Geen spijt

Net als maandag toonde de president geen spijt over zijn besluit tot terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. "Er is nog veel tijd voor kritiek als deze operatie voorbij is”, zei hij daar nu over. Hij voegde eraan toe dat de bondgenoten van de VS de geloofwaardigheid van de VS na hun chaotische aftocht “niet in vraag stellen”, aldus Biden. “Ik heb met de bondgenoten van de NAVO gepraat”, en “in feite is het het tegendeel”.

"Welk belang hebben wij nu in Afghanistan nu al-Qaida weg is. Wij gingen naar Afghanistan met het uitdrukkelijk doel om verlost te raken van al-Qaida uit Afghanistan en van Osama bin Laden, en we slaagden erin", aldus Biden. "Eens dit alles (de evacuaties) achter de rug is, zullen we onze militaire terugtrekking afronden en eindelijk een einde maken aan twintig jaar Amerikaanse militaire activiteit in Afghanistan", zei de president.

Volledig scherm Chaos rond de luchthaven. © AFP