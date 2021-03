Biden beloofde 100 miljoen vaccinaties in 100 dagen, maar VS rondt symbolische kaap al na 50 dagen

Amerikaans Huis van Afgevaar­dig­den keurt relance­plan van Biden goed

10 maart Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het relanceplan van de Democratische president Joe Biden goedgekeurd. Het plan, ter waarde van 1.900 miljard dollar of zo’n 1.600 miljard euro, kreeg 220 stemmen voor en 211 tegen. Eén Democraat stemde tegen. Ondertussen is het Amerikaanse begrotingstekort in de eerste vijf maanden van het fiscale jaar al boven de 1 biljoen dollar (840 miljard euro) uitgekomen. Het tekort is vooral veroorzaakt door de inspanningen van de overheid om de economie door de crisis te loodsen. In de cijfers is het nieuwste steunpakket nog niet opgenomen.