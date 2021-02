Biden begint met hervormen omstreden migratiebeleid Trump

VS Biden wil gesprek met Republikei­nen over zijn coronas­teun­pak­ket

1 februari De Amerikaanse president Joe Biden wil het gesprek aangaan met de Republikeinen in de Senaat over zijn coronasteunpakket. Hij is bereid toegevingen te doen, maar kan niet akkoord gaan met het tegenvoorstel dat tien Republikeinen zondag bekendmaakten. Biden nodigde de groep vanavond (23 uur Belgische tijd) uit om van gedachten te wisselen.