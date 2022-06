Biden antwoordt afwijkend over vraag over ontmoeting met omstreden Saudische kroonprins

De Saudische ambassade in de Verenigde Staten had aangekondigd dat de kroonprins "officiële gesprekken" met Biden over een reeks thema's zou voeren.

De reis lokt veel kritiek uit. Saudi-Arabië is een nauwe bondgenoot van de VS en een van de grootste olie-exporteurs van de wereld. In november 2019 had Biden echter verklaard dat Riyad "een prijs zou betalen" voor de dood van journalist Jamal Khashoggi, die kritisch stond tegenover de Saudische regering. Volgens de Amerikaanse geheime diensten had de kroonprins groen licht gegeven voor de moord op Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanboel in oktober 2018.