Biden ambitieus tijdens eerste formele persconferentie: “Vaccinatiedoel naar 200 miljoen vaccinaties in eerste 100 dagen”

Biden had voor zijn aantreden op 20 januari beloofd om in zijn eerste honderd dagen minstens honderd miljoen vaccins toe te laten dienen in de VS. Dat doel bereikte hij vorige week al na amper 58 dagen. Geen enkel ander land heeft reeds zoveel vaccins toegediend, klopte Biden zich op de borst. Hij denkt dat zijn nieuwe doel ergens midden april bereikt zal worden.

Onder stoom

Na een aarzelende start kwam de vaccinatiecampagne in de Verenigde Staten al snel onder stoom. Volgens gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werden sinds midden december al 130 miljoen mensen gevaccineerd - 115 miljoen daarvan dateren van tijdens Bidens ambtstermijn. Dagelijks komen daar twee à drie miljoen dosissen bij. Nog volgens het CDC kregen tot nog toe 85 miljoen Amerikanen een eerste prik, 46,3 miljoen Amerikanen zijn al volledig ingeënt.

Om het nieuwe doel te halen tegen eind april moet het tempo nog wat hoger. Het is ambitieus, zei Biden. “Geen enkel land in de wereld komt daar zelfs maar in de buurt.” Zijn regering heeft eerder beloofd tegen eind mei voldoende vaccins te hebben voor álle volwassen Amerikanen. In totaal wonen er ongeveer 330 miljoen mensen in de VS.

Herstelplan

Biden heeft nog meer ambities. Zo moet het herstelplan om de economie weer op gang te krijgen worden uitgevoerd. Ook op het vlak van testen en centra waar dat kan gebeuren is nog veel te doen.

Volledig scherm De president denkt in 2024 een gooi te kunnen doen naar een tweede ambtstermijn. © Photo News

Immigratie en wapencontrole

Immigratie en wapencontrole zijn andere problemen die de president “meer op de lange termijn” wil aanpakken.

Duizenden mensen zijn weggestuurd bij de grens met Mexico, maar de minderjarigen, vooral 16- en 17-jarigen worden opgesloten aan de grens. Biden wil dat dat nooit langer is dan 72 uur. Er wordt gewerkt aan meer opvangfaciliteiten die zijn voorganger Trump volgens hem heeft afgebouwd. Mexico zegt de migranten niet allemaal te willen terugnemen. “Maar ze moeten allemaal terug”, waarschuwde Biden, die daarover in gesprek is met Mexico.

“We proberen zoveel mogelijk tegelijkertijd te doen.” Maar zaak is nu dat mensen vanwege het aangenomen steunpakket “‘s nachts niet meer naar het plafond hoeven te staren omdat ze hun baan of huis kwijt zijn”, aldus de president.

Herverkiezing

Biden verwacht voor een tweede termijn te gaan, zo antwoordde de 78-jarige Democraat toen hij een vraag kreeg over dat onderwerp. Ook wil hij dat vicepresident Kamala Harris (56) dan opnieuw een gooi doet naar de functie van plaatsvervanger en tijdens de verkiezingscampagne zijn zogeheten running mate is. “Ze is een geweldige partner.”

De 46ste Amerikaanse president hield wel nog een slag om de arm. “Ik ga niet met zekerheid 4 of 3,5 jaar vooruit kunnen plannen.”

Ex-president Donald Trump sloot eerder niet uit dat hij zich opnieuw kandidaat stelt. Hij wil volgend jaar de knoop doorhakken, zei hij onlangs. Biden zei schertsend dat hij zijn voorganger “mist”.

Eerste persconferentie

Biden beantwoordde sinds het begin van zijn ambtstermijn op 20 januari wel al meermaals vragen van individuele journalisten, in de marge van evenementen, maar had tot nu toe nog geen echte persconferentie gegeven waarbij journalisten hem uitvoerig vragen kunnen stellen.

Wel herstelde hij de traditie van dagelijkse persbriefings in het Witte Huis, waarbij zijn woordvoerster Jen Psaki de vragen van de pers beantwoordt.

De voorganger van Biden had een andere aanpak. Gedurende lange tijd hield hij geen persconferenties, hoewel hij vaak journalisten uitgebreid te woord stond. De Republikein beschuldigde de media die kritisch waren tegenover hem en zijn beleid, regelmatig ervan ‘fake news’ te verspreiden en bestempelde ze als “vijand van het volk”.

Volledig scherm Biden na afloop van zijn persconferentie. © AP