Biden: “Alle Amerikanen uiterlijk op 1 mei toegang tot vaccin”

Net als in vele andere landen verleent de Amerikaanse vaccinatiecampagne momenteel voorrang aan ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. In zijn eerste televisiespeech sinds zijn aantreden kondigde Biden donderdagavond lokale tijd aan dat hij de staten gaat opdragen om die opdeling tegen 1 mei op te heffen. Dan moeten alle Amerikanen in aanmerking komen voor een inenting tegen Covid-19.

De veralgemening van de vaccinatiecampagne zal volgens Biden gepaard gaan met een aanzienlijke toename van het aantal plaatsen waar gevaccineerd zal worden. Daarnaast zullen ook dierenartsen en tandarsten een prikje mogen zetten. Er worden ook 4.000 extra soldaten ingezet om de vaccinatiecampagne te ondersteunen. Dat brengt het totale aantal op 6.000 militairen.

Independence Day

Indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, en de Amerikanen houden zich aan de coronamaatregelen, dan bestaat er volgens Biden "een goede kans" dat familie en vrienden op Independence Day op 4 juli opnieuw kunnen samenkomen om de nationale feestdag te vieren. Dan kunnen de Amerikanen ook "onafhankelijkheid van het virus" vieren, aldus de Democraat.

Biden noemde de pandemie "één van de meest sombere en zwaarste periodes" uit de geschiedenis van het land, met meer dan een half miljoen doden. "Het virus werd dagen, weken en toen maanden ontkend, wat tot meer sterfgevallen, besmettingen, stress en eenzaamheid leidde", gaf hij zijn voorganger Donald Trump een veeg uit de pan.

Vaccinatie absolute prioriteit

Biden heeft van vaccinatie zijn absolute prioriteit gemaakt. Hij had bij zijn aantreden in januari beloofd dat er in de eerste 100 dagen van zijn mandaat 100 miljoen doses toegediend zouden worden. Na ongeveer 50 dagen staat de teller volgens het Witte Huis reeds in de buurt van 81 miljoen.

In de VS leven 330 miljoen mensen. Volgens de gezondheidsinstelling CDC heeft intussen één op vier volwassenen minstens één dosis gekregen. Ongeveer 13 procent van de volwassenen en meer dan 30 procent van de 65-plussers is volledig beschermd.

De VS voeren geen vaccins uit zolang niet alle Amerikanen zijn ingeënt.