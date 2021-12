“Bidden is beter dan inenten”: televisiedominee én notoir antivaxer Marcus Lamb overleden aan corona

Duitsland Bom uit Tweede Wereldoor­log ontploft aan belangrijk station in München

Op een werkplaats aan een belangrijk treinstation in München is vanmiddag een oude vliegtuigbom ontploft. Daarbij raakten vier arbeiders gewond, waarvan één ernstig. Na de explosie werd het treinverkeer in een van de drukste stations van Duitsland tijdelijk stilgelegd.

