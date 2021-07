Bhutan geeft bijna hele bevolking tweede prik op week tijd: “Vaccinatiecampagne is een voorbeeld”

Hoe modelregio struikelt over vierde golf: het ‘vergeten’ coronadra­ma in Azië

15 juli Azië staat geboekstaafd als dé modelregio in de strijd tegen de coronapandemie. Veel landen reageerden in het begin van de crisis snel en efficiënt met de juiste maatregelen, terwijl Europa en de Verenigde Staten kostbare ‘beginnersfouten’ maakten. Maar nu het Westen weer vrijheid herwint dankzij de hoge vaccinatiegraad, stijgen de besmettingscijfers razendsnel in sommige Aziatische landen. Wat is er aan de hand met de eens zo succesvolle ‘coronatemmers’?