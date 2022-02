“Bezos gaat een brug te ver”: online petitie tegen demonteren Rotterdamse brug al duizenden keren ondertekend

Een online petitie tegen het demonteren van ‘De Hef’, een historische brug in de Nederlandse stad Rotterdam, is al duizenden keren ondertekend. De Hef is wereldnieuws geworden nadat vorige week bleek dat een deel van de monumentale brug mogelijk tijdelijk zal worden weggehaald om het megajacht van multimiljardair Jeff Bezos doorvaart te kunnen verlenen.

Amazon-eigenaar Jeff Bezos, de op een na rijkste man ter wereld, heeft bij Oceanco in het Nederlandse Alblasserdam een gigantisch megajacht laten maken. Nederland is wereldwijd een walhalla voor miljardairs die een superjacht willen laten bouwen.

Het bewuste megajacht in aanbouw.

Gevoelige snaar

Maar de mogelijke ontmanteling van de Koningshavenbrug in Rotterdam, in de volksmond De Hef genoemd, voor de doortocht van het speeltje van Bezos, raakt bij velen een gevoelige snaar.



Alle andere bruggen die het megajacht passeert op weg naar zee, kunnen open en geven het schip een onbelemmerde doorvaart. De 95 jaar oude Koningshavenbrug echter heeft in de hoogste stand een doorvaarthoogte van maximaal 46 meter. Daarmee is De Hef niet hoog genoeg voor het megajacht. En dus zou het middenstuk van de historische ophaalbrug tijdelijk weggehaald moeten worden.

Het verhaal over Bezos en de Nederlandse brug werd vorige week wereldnieuws. Onder meer ‘The New York Times’, ‘The Guardian’ en de Franse krant ‘Le Parisien’ schreven erover. Ook in de Italiaanse, de Spaanse, de Duitse, zélfs in de Australische pers was er aandacht voor.

Nog geen besluit

Wat later bleek dat de gemeente Rotterdam nog geen vergunningsaanvraag binnen heeft gekregen voor de passage van het schip en dus ook nog geen formeel besluit over de kwestie heeft genomen. Maar dat veel mensen hoegenaamd niet willen dat de historische brug gedemonteerd wordt voor het superjacht van ene superrijke, is wel duidelijk. Eerder werd er op Facebook al opgeroepen om het miljoenenjacht van de Amazonbaas bij doortocht te bekogelen met rotte eieren. Honderden mensen geven aan mee te willen doen.

Petitie

Intussen is er ook een petitie opgestart. De initiatiefnemers noemen zich toepasselijk ‘A Bridge Too Far’ en lijken zich vooral kwaad te maken over het punt dat De Hef normaal gezien voor niémand uit elkaar gehaald zal worden, behalve als je blijkbaar extreem rijk bent. “Bezos gaat een brug te ver”, vatten zij dan ook samen. De petitie is op het moment van schrijven al bijna 55.000 keer ondertekend.

De Koningshavenbrug, in de volksmond De Hef genoemd.