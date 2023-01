Bezorgt de Wagner-groep Poetin alsnog de overwinning? “Ze gaan extreem brutaal te werk”

“Ik voel me niet goed, ik ga...”: Canadese journalist wordt onwel tijdens li­ve-uitzending

Tijdens een live-uitzending van CTV loopt het even mis voor de Canadese journalist Jessica Robb. Ze brengt verslag uit aan haar collega Nahreman Issa in de studio. Wanneer Jessica uitleg geeft, begint ze plots over haar woorden te struikelen. “Nahreman, ik voel me niet zo goed. Ik ga zo...”, zegt Jessica nog voor het licht lijkt uit te gaan. “We zorgen er eerst voor dat alles goed komt met jou, Jessica”, zegt het nieuwsanker nog voor de verslaggeving wordt stopgezet. Het moment werd opgemerkt op sociale media en gaat nu viraal. Volgens sommige complotdenkers zou de journalist onwel zijn geworden door het coronavaccin, maar dat ontkent Jessica. “Ik ga mijn medische gegevens niet openbaar maken”, vertelt ze in een verklaring. “Ik kan wel zeggen dat het niets te maken heeft met het vaccin.”

10 januari