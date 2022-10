Bezorger Amazon dood aangetroffen vlak bij bestelbus na vermoedelijke hondenaanval

Buren hadden maandagavond gemeld dat een bestelbus al enkele uren voor een woning geparkeerd stond in de Amerikaanse staat Missouri. Toen agenten een kijkje gingen nemen, troffen ze de bezorger van Amazon levenloos aan. Zijn lichaam vertoonde bijtwonden.

Het slachtoffer is een man van 49 of 50 jaar oud, zo melden Amerikaanse media. De agenten vonden zijn stoffelijk overschot in de voortuin achter een omheining, nabij de plek waar zijn bestelbus geparkeerd stond. Daar zaten ook twee honden, een Duitse herder en een mastiff.

De eigenaars van het huis in Excelsior Springs, op 50 km van Kansas City, waren op dat moment niet aanwezig, aldus sheriff Scott Childers. Toen de sheriff ter plaatse kwam, liep hij het huis binnen en de honden waren agressief tegen hem. “Ze bleven agressief, en ik moest ze doden”, verklaarde Childers.

Al het bewijsmateriaal werd ter plekke verzameld. Het is niet duidelijk of de honden de dood van de man, van wie de identiteit nog niet werd bekendgemaakt, hebben veroorzaakt. Een autopsie zal meer opheldering moeten brengen, maar volgens de sheriff vertoonde het lichaam verwondingen. “We kennen de doodsoorzaak nog niet, maar de chauffeur had aanzienlijke verwondingen, die lijken overeen te komen met hondenbeten.”

“We zijn diep bedroefd over het tragische incident maandag waarbij een lid van onze Amazon-familie is betrokken en we zullen het team en de nabestaanden van de bezorger steunen”, zei Lisa Levandowski, een woordvoerder van Amazon aan ‘CNN’. “We helpen de politie bij het onderzoek.”

Volgens een rapport van de U.S. Postal Service werden in 2021 in de Verenigde Staten meer dan 5.400 postbodes aangevallen door honden.

