Bezorgdheid over Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski, die gevangen zit in Wit-Rusland: “Elk contact verloren”

Er is bezorgdheid over de veiligheid van de gevangen Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski, die volgens een vriend al meer dan een maand niets van zichzelf heeft laten horen. Bialiatski zit momenteel een gevangenisstraf uit van tien jaar in Wit-Rusland nadat in 2021 hij werd opgesloten tijdens de massaprotesten tegen de regering van president Alexander Loekasjenko.

“We hebben elk contact verloren”, vertelde zijn vriend en mede-activist Franak Viacorka donderdag aan ‘CNN’. De senior adviseur van de verbannen Wit-Russische oppositieleider Sviatlana Tsikhanouskaya voegde eraan toe dat Bialiatski mogelijk is overgeplaatst naar een van de zwaarste gevangenissen in Wit-Rusland. “We zullen proberen uit te zoeken wat er met hem gebeurt en of hij nog leeft”, zei hij.

“Onmenselijke behandeling”

Viacorka reageerde op een interview dat ‘Associated Press’ woensdag met Bialiatski’s vrouw Natalia Pinchuk publiceerde. “De autoriteiten creëren ondraaglijke omstandigheden voor Ales en houden hem in strikte informatieve isolatie”, vertelde zij. “Er is al een maand lang geen enkele brief van hem ontvangen, noch ontvangt hij mijn brieven.”

Tsikhanouskaya riep ook de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen en zei dat de behandeling van Bialiatski door de Wit-Russische autoriteiten “onmenselijk” is. “De voortdurende onmenselijke behandeling van Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski en andere politieke gevangenen in Wit-Rusland kan niet worden getolereerd”, zei Tsikhanouskaya in een Twitterpost. “Veel van de sterkste stemmen voor vrijheid zijn stil gevallen. We moeten dus nog luider zijn. De internationale gemeenschap moet nu handelen!”

Op 21 mei riepen meer dan honderd Nobelprijswinnaars in een open brief samen met de schrijversvereniging ‘Pen International’ op tot de vrijlating van de activist. “Wij, de ondergetekende Nobelprijswinnaars, roepen op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van onze collega - schrijver, mensenrechtenactivist, Nobelprijswinnaar en PEN-lid Ales Bialiatski”, luidt de brief. “De wereld verdient het om Bialiatski’s stem te horen”, schrijven ze.

Op 3 maart werd Bialiatski veroordeeld tot 10 jaar in een maximaal beveiligde strafkolonie op beschuldiging van het smokkelen van geld en het schenden van de openbare orde.

