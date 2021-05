Bezorgdheid om lot van ouderloze kinderen na vulkaanuitbarsting in Congo, tienduizenden mensen op de vlucht uit Goma

Volgens de Verenigde Naties kwamen er bij de vulkaanuitbarsting 32 mensen om en 40 mensen zijn nog steeds vermist. 20.000 anderen sloegen op de vlucht toen de Nyiragongo, een van de meest actieve en gevaarlijke vulkanen ter wereld, zaterdag uitbarstte nabij Goma in het oosten van het land. De autoriteiten hebben donderdag de evacuatie bevolen van een deel van de Oost-Congolese stad Goma.

Volgens UNICEF, het kinderfonds van de VN, raakten 561 kinderen tijdens het vluchten gescheiden van hun ouders. 487 van hen zijn ondertussen weer met hun familie herenigd, 74 andere kinderen werden ondergebracht in de pleegzorg of in opvangcentra, waar ze psychosociale hulp krijgen.

“De kinderen waren overal verspreid”, zegt Enyo Gbedemah, expert kinderbescherming bij UNICEF. Lokale autoriteiten en liefdadigheidsorganisaties zoals Save The Children gaan nu zelfs over de grens in Rwanda op zoek naar de families van de kinderen.

Meer dan 20.000 mensen uit de regio sloegen op de vlucht.

“We bevinden ons in een regio waar er veel kinderen ontvoerd worden. Sommigen belanden in mijnen of zelfs bij gewapende groepen”, aldus Gbedemah. Volgens de man is de kans reëel dat de kinderen stoppen met school, omdat veel scholen verwoest werden door de vulkaanuitbarsting, en omdat de armoede vermoedelijk zal toenemen bij families die hun woningen en bedrijven verloren.

Quote Als de internatio­na­le gemeen­schap niet ingrijpt, zal het complete chaos zijn. Marrion Ngavo

Volgens Marrion Ngavo, vertegenwoordiger van de middenveldorganisaties in Goma, worden niet-begeleide minderjarigen mogelijk verleid om gevaarlijk werk in de mijn rondom de stad aan te nemen, en kunnen meisjes in de seksindustrie belanden. “De situatie in Goma is een catastrofe”, zegt hij. “De werkloosheid is hier al torenhoog. Ik zie nu al dat de onzekerheid en criminaliteit een hoogtepunt zullen bereiken. Als de internationale gemeenschap niet ingrijpt, zal het complete chaos zijn.”

De voorbije twee jaar nam het geweld in het oosten van Congo fel toe. De regio bevindt zich al sinds 2003, toen er een einde kwam aan de burgeroorlog, in een humanitaire crisis. Eerder deze maand stelde de overheid militaire gouverneurs aan in de provincie Noord-Kivu om het toenemend geweld aan te pakken.

Volgens mensenrechtenorganisaties worden duizenden kinderen in het oosten van Congo uitgebuit en misbruikt als kindsoldaten en kindarbeiders in goud- en diamantmijnen.

De 22-jarige Masika Joelle kon aan de ramp ontkomen.

