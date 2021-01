Bezorgdheid in China na melding eerste coronadode in 8 maanden

Zwaarbewa­pen­de Nationale Garde laat dit keer niets aan het toeval over aan het Capitool

13 januari In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden start vandaag het debat over de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Aanleiding? De rellen in het Capitool waaruit onder meer bleek dat de beveiliging er te wensen overliet. Vandaag laat men echter niets aan het toeval over en werden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen.