Bezoekers Pantheon in Rome moeten voortaan toegang betalen

KIJK. “Hij was gewoon met mijn beste vriendin bezig", vrouw doet uit de doeken hoe haar ex-man haar tot twee keer toe bedroog

Van kwaad naar erger. Zo kun je de relatie van Rebekah Shaw wel beschrijven. Op TikTok vertelt de intussen alleenstaande moeder over hoe haar man haar tot twee keer toe heeft bedrogen. Een keer toen ze nog zwanger was van hun tweede kindje. “Ik was de enige die nuchter was op de bruiloft van onze vrienden”, vertelt Shaw. “Ik ging uiteindelijk naar huis tijdens de receptie en kreeg de volgende dag te horen hoe mijn man een bruidsmeisje had gekust.” Een jaar later is het weer van dat. Maar nu bedriegt haar toenmalige man haar met haar beste vriendin. En dat terwijl de kinderen enkele meters verderop aan het spelen waren.