Bezoeker breekt peperduur beeldje van kunstenaar Jeff Koons bij vernissage in Miami

Het blauwe beeldje was onderdeel van de bekende serie ‘Balloon dog’, waarmee Jeff Koons naam maakte in het buitenland. Het incident deed zich voor op een vernissage in Art Wynwood in Miami. Sommige verzamelaars dachten nog dat het om een kunstperformance ging of dat het in scène was gezet. Maar toen de vrouw knalrood werd en het personeel kwam toegesneld, bleek al snel dat het echt om een ongeluk ging.