Bezoek van Biden aan ons land zit erop, Amerikaanse president is rond 12.00 uur vertrokken naar Polen

Vandaag heeft de Amerikaanse president Joe Biden (79) zijn laatste uren doorgebracht in ons land. De president landde woensdagavond omstreeks 21.00 uur in Melsbroek en woonde gisteren een top van de NAVO, de Europese Unie én de G7 bij. De Air Force One vertrok iets voor 12.00 uur vanop de militaire luchthaven van Melsbroek naar Polen, Bidens volgende bestemming.

Het bezoek van de Amerikaanse president aan Brussel had als hoofddoel om de situatie in Oekraïne te bespreken. Gisteren liet Biden weten dat er zeker een reactie zal komen indien Rusland besluit om chemische wapens in te zetten. “De aard van die reactie zal dan afhangen van de aard van het gebruik”, aldus de president. Biden benadrukte voorts dat de NAVO “meer dan ooit verenigd is” en dat de Russische president Vladimir Poetin “het tegengestelde krijgt van wat hij verwacht had”.

Na de diplomatieke bijeenkomsten kondigde Biden een nieuw pakket sancties aan tegen 400 politici en leden van de Russische elite, ook 48 defensiebedrijven zullen worden aangepakt. Vrijdagvoormiddag liet de president weten dat de VS in de loop van dit jaar nog minstens 15 miljard kubieke meter extra vloeibaar gas (lng) gaan leveren aan Europa. Die extra leveringen moeten Europa minder afhankelijk maken van Russisch gas.

De dertig NAVO-bondgenoten kwamen gisteren bovendien tot een akkoord om de verdediging aan de oostflank verder te versterken. Zoals verwacht zullen daar vier nieuwe zogenaamde ‘battlegroups’ worden ontplooid. Daarmee zal de NAVO haar aanwezigheid opvoeren “van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee”, verklaarde secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Om de NAVO te beschermen tegen de chemische dreiging, heeft de hoogste militaire bevelhebber de “chemische, biologische, radiologische en nucleaire verdedigingselementen” geactiveerd. Dat betekent dat een gespecialiseerd bataljon zich paraat houdt.

Volledig scherm Gisteren vond eveneens een G7-top plaats in Brussel. Van links naar rechts: de Japanse premier Fumio Kishida, de Canadese premier Justin Trudeau, de Amerikaanse president Joe Biden, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi. © REUTERS

Volgende stop: Polen

Biden vertrok rond 11.00 uur van de Amerikaanse ambassade in Brussel richting Melsbroek. Voor zijn vertrek had de Amerikaanse president nog een gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, onder meer over de energiebevoorrading. Rond de middag heeft de Amerikaanse president ons land verlaten en is hij vertrokken naar Polen. Daar zal hij twee dagen blijven.

De Air Force One zal landen op de luchthaven van Rzeszów, een stad in het zuidoosten van Polen op minder dan 80 kilometer van Oekraïne. Biden zal daar rond 14.00 uur aankomen en wordt dan verwelkomd door de Poolse president Andrzej Duda. Nadien zal de Amerikaanse president een briefing bijwonen over de oorlog en het “humanitaire antwoord daarop” en zal hij spreken met hulporganisaties. Biden zal ook Amerikaanse militairen ontmoeten die in Polen gestationeerd zijn. “Mogelijk gaat Biden aankondigen dat de Amerikaanse militairen langer zullen blijven in Polen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Carolien Van Nunen.

Vanavond reist de president door naar de Poolse hoofdstad Warschau.

Vluchtelingencrisis

Zaterdag komen Biden en Duda opnieuw samen om het over de vluchtelingencrisis te hebben. Biden bevestigde eerder al dat hij ook met enkele Oekraïense vluchtelingen zal spreken. Zo zijn de meeste Oekraïners sinds het begin van de Russische invasie naar buurland Polen gevlucht. Het land vangt momenteel meer dan twee miljoen Oekraïense burgers op. Met zijn bezoek wil de Amerikaanse president de humanitaire crisis in Oost-Europa – veroorzaakt door Poetin – belichten.

De Amerikaanse president kondigde gisteren aan dat de VS tot honderdduizend vluchtelingen uit Oekraïne willen opnemen. Er zal bovendien ruim een miljard dollar (910 miljoen euro) aan humanitaire hulp komen vanuit Amerikaanse hoek. President Duda riep de VS eerder al op om vluchtelingen op te nemen zolang de oorlog woedt.

Volledig scherm De Poolse president Andrzej Duda. © AP

Na zijn gesprek met Duda zal de Amerikaanse president nog een toespraak houden. Die zal de Russische invasie in Oekraïne kaderen als een uitdaging voor het hoofddoel van zijn presidentschap in binnen- en buitenland: het veiligstellen van “een toekomst die geworteld is in democratische principes”, zo liet het Witte Huis al weten. De toespraak zal zaterdagnamiddag tussen 17.00 en 18.00 uur lokale tijd plaatsvinden, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Warschau.

“Dit is voor Biden de juiste plaats om te bezoeken, zodat hij de troepen en humanitaire experten kan zien en kan spreken met een kwetsbare bondgenoot aan de frontlinie”, zei de nationale beveiligingsadviseur Jake Sullivan over Polen.

