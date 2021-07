Bezoek aan het nieuwste, meest exclusieve stukje strand van Saint-Tropez: “Dit is méér dan wat zonnebaden, dit is een levensstijl”

Turkse journalist aangeval­len wegens kritische berichtge­ving over president Erdogan

8 juli Een Turkse journalist die bekendstaat om zijn kritiek op het beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is woensdag aangevallen in Berlijn. Erk Acarer, een columnist voor de Turkse onafhankelijke krant ‘BirGün’, woont al enkele jaren in Duitsland nadat hij zijn thuisland moest ontvluchten. De journalist zou aangevallen zijn door drie mannen in zijn tuin die hem waarschuwden dat hij moet stoppen met schrijven.