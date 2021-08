Bewusteloze Britse vrouw (50) midden op straat verkracht tijdens vakantie op Mallorca

Celebrities Uit eten met Julia Roberts of zonnen tussen de supermodel­len: hier spot je celebs tijdens je vakantie in Noord-Ita­lië

20:00 Italië werd zopas getroffen door noodweer, maar in normale omstandigheden is het land bijzonder in trek bij Hollywoodsterren. Ze reizen in dermate dichte drommen naar mondaine plekken als Capri, Positano en Porto Cervo dat ze moeten overwegen om een groepsreis te boeken. Maar Italië heeft nog véél meer idyllische plekjes waar beroemdheden graag hun vakantie doorbrengen. Met name in het noorden van ‘de Laars’ is de jetset al decennia kind aan huis. Ziehier een overzicht van elegante plaatsen daar waar je celebs tegen het beroemde lijf kan lopen!