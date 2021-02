“Bewoners Indische sloppenwijk kregen coronavaccin aangeboden, maar wisten niet dat ze deel uitmaakten van klinische studie”

De inwoners van een sloppenwijk in de Indische stad Bhopal, werden in december vanuit een busje toegesproken via een megafoon. “Kom je coronavaccin halen en krijg 750 roepie (8,40 euro)”. Wat er niet bij werd verteld, is dat ze daarmee deel zouden uitmaken van een klinische studie. Het vaccin dat werd toegediend verkreeg nog geen markttoelating en de helft van de “deelnemers” kreeg een placebo toegediend. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De vaccins werden verdeeld in het kader van de derde fase van de klinische studie naar het Indische Covaxin. Het is in klinische studies gebruikelijk om de helft van de deelnemers een placebo toe te dienen, om zo het effect van het vaccin beter te kunnen monitoren. Maar activisten ontdekten dat minstens een deel van de deelnemers aan die studie hier niet van op de hoogte was. “Er werd ons verteld dat het om een vaccin tegen corona ging en dat we het moesten nemen zodat we niet ziek zouden worden”, vertelt Yashoda Bai Yadav aan CNN. Een andere deelnemer hoorde pas van een reporter van CNN dat er een mogelijkheid was dat zij was ingeënt met een placebo.

Minstens een tiental mensen zouden volgens CNN niet geweten hebben dat zij deel uit maakten van een klinische studie. De arme inwoners van de sloppenwijk zouden “gelokt” zijn door de beloofde 750 roepie, het dubbele van een gemiddeld dagloon. “Ik ging op het aanbod in uit hebzucht. Mijn leven heeft geen waarde", verklaarde een moeder van drie kinderen gelaten.

Resultaten in vraag gesteld

Ten minste twee bio-ethici, een deskundige op het gebied van volksgezondheid en vier plaatselijke NGO’s hebben ethische vragen gesteld over de studie uitgevoerd door het People’s Hospital, dat verbonden is aan het People’s College of Medical Sciences and Research Centre. Deze bezorgdheid werd ook geuit in een gezamenlijke verklaring van meer dan 40 organisaties en 180 activisten.

Alles wijst er volgens de activisten op dat de medewerkers van het People’s Hospital die de klinische studie uitvoerden, de deelnemers hierover niet voldoende informeerden. Daardoor worden ook de resultaten van de klinische studie in vraag gesteld, schrijft CNN.

Hoe verloopt een klinische studie in de ontwikkeling van een nieuw vaccin?

Het Covaxin wordt ontwikkeld door het Indische bedrijf Bharat Biotech in samenwerking met de Indian Council of Medical Research (ICMR). De vaccinontwikkelaar ontkent dat er fouten werden gemaakt in het onderzoek. Woordvoerders zeggen dat alle facetten van de klinische studie in overeenstemming waren met het onderzoeksprotocol en de wettelijke bepalingen en dat zij zich richten op het genereren van gegevens van hoge kwaliteit en niets zouden doen dat de veiligheid van de patiënt in gevaar zou brengen.

India is het land met het tweede hoogste aantal coronabesmettingen wereldwijd, na de Verenigde Staten. Sinds het begin van de pandemie raakten ruim 11 miljoen mensen besmet, bijna 160.000 mensen overleden er aan de gevolgen van Covid-19.

