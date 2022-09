Bewoners identificeren één van slachtoffers Canadees bloedbad als 77-jarige weduwnaar: “Hij deed geen vlieg kwaad”

Twee daders richtten in Saskatchewan een bloedbad aan op dertien verschillende plaatsen. Daarbij kwamen zeker tien mensen om het leven en raakten ook vijftien mensen gewond, meldt de politie. Mogelijk zijn dat er echter nog meer. De verdachten zijn nog op de vlucht en er is een grote klopjacht aan de gang.

Verscheidene bewoners van een van de plaatsen waar de mannen toesloegen, hebben een van de slachtoffers intussen geïdentificeerd als Wes Petterson, een 77-jarige weduwnaar. Zijn volwassen kleinzoon zou bij hem in huis geweest zijn toen de daders toesloegen. Hij zou zich in de kelder bevonden hebben en de politie hebben gebeld. “Hij bleef beneden tot ze weg waren”, aldus buurtbewoner Robert Rush. Hij omschrijft het slachtoffer als een vriendelijke zeventig, die zijn echtgenote verloren was. “Hij deed geen vlieg kwaad”, reageert hij.

Datzelfde zegt ook een andere bewoonster, Ruby Works. Volgens haar was de oude man als een oom voor haar. “Ik ben ingestort en op de grond gevallen toen ik het nieuws hoorde. Ik ken hem sinds ik een klein meisje ben”, vertelt ze over het moment dat ze het nieuws vernam. Volgens de vrouw hield de zeventiger van zijn katten, was hij trots op zijn zelfgemaakte bessenjam en stond hij altijd klaar om zijn buren te helpen. “Hij deed niets verkeerd”, zegt ze. “Hij verdiende dit niet. Hij was een goed, goedhartig man.”

Leeftijdgenote June Carrier vertelde aan de Canadese krant ‘Toronto Star’ dat twee van haar vrienden bij de slachtoffers zijn. Eén van hen woonde in Weldon en de andere was van de First Nation. Hun namen noemt ze niet, maar uit haar verhaal blijkt dat de man uit Weldon de bovenbeschreven man is. Ze beschouwde hem als “een echt dierbare vriend”, die enkele gezondheidsproblemen had.

