Bewakingscamera filmt ontploffing in flatgebouw op kanaaleiland Jersey: zeker 3 doden en verschillende vermisten

Duitser vermoordt zijn moeder en gijzelt twee mensen in winkelcen­trum Dresden

In het centrum van de Duitse stad Dresden heeft de politie zaterdagmiddag een gijzeling in een winkelcentrum beëindigd. Een 40-jarige Duitser vermoordde eerst zijn moeder (62) en vluchtte daarna een winkelcentrum in waar hij een vrouw en een kind gijzelde. De politie kon beide slachtoffers, die ongedeerd bleven, bevrijden. De dader is overleden.

15:42