Bewakingsbeelden tonen moment waarop raket inslaat in centrum Kiev

ANALYSE. Waarom we misschien maar beter hopen dat de oorlog lang genoeg duurt

Voor veel mensen valt te hopen dat de oorlog vlug voorbij is. Voor de Oekraïners, die er land en levens aan verliezen. Voor de Russische soldaten, die ook maar onwetend uitgestuurd zijn. En voor al wie de gevolgen van de strijd nu al niet meer kan betalen, wereldwijd. Maar de rest zou kunnen hopen dat de oorlog lang genoeg duurt om Vladimir Poetin ten val te brengen — zodat we zijn volgende oorlog vermijden. Of is dat onmogelijk?

14 maart