Bewakingsbeelden tonen hoe zwarte man door vijf cipiers in elkaar geslagen wordt in Amerikaanse gevangenis

Arizona executeert zeventiger voor dubbele moord veertig jaar geleden

Een zeventiger is woensdagochtend in de Amerikaanse staat Arizona geëxecuteerd, bijna veertig jaar zijn veroordeling voor dubbele moord. De 76-jarige Murray Hooper heeft een dodelijke injectie gekregen in de penitentiaire inrichting van Florence, maakte openbaar aanklager Mark Brnovich in een verklaring bekend. Voor "de meest verachtelijke misdaden (...) mogen we de slachtoffers nooit vergeten of gerechtigheid opgeven", zei hij.

3:26