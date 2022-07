Bewakingsbeelden tonen hoe vrouw vuur opent op luchthaven in Texas en vervolgens wordt neergeschoten: “Ik ga deze boel opblazen!”

Maandagochtend heeft een vrouwelijke schutter vuur geopend in een luchthaven in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas. Op de beelden is te zien hoe de vrouw haar geweer naar het plafond richt en meerdere schoten lost. Wanneer ze wordt geconfronteerd door een politieagent vuurt ze in zijn richting. Agenten in het luchthavengebouw schieten de vrouw vervolgens in de benen. Volgens getuigen riep de vrouw: “Ik ga deze boel opblazen!” alvorens haar geweer boven te halen.