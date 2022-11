Bewakingsbeelden tonen hoe snuggere jongen (10) ontsnapt aan potentiële ontvoerder: “Doe alsof je mijn mama bent”

Slim zijn kan levens redden, en dat heeft de 10-jarige Sammy Green uit de Amerikaanse staat Pennsylvania aan den lijve ondervonden. Toen Sammy afgelopen vrijdag van school kwam en op weg was naar huis, merkte hij dat hij gevolgd werd door een onbekende vrouw. Het kind twijfelde geen seconde en ging naar een winkel in de buurt. Daar vroeg hij aan de kassierster of ze wou doen alsof ze zijn moeder was. Op die manier kon Sammy wat zijn eigen kidnapping had kunnen zijn voorkomen.

De 10-jarige Sammy woont in het dorp Pottstown, waar het voorval zich ook afspeelde. De vrouw volgde het kind toen hij naar huis aan het wandelen was en stelde onder meer voor om eten voor Sammy te kopen. Ze maakte de jongen erg ongemakkelijk, vertelt hij zelf.

“Ze vroeg: ‘Ik ga naar Wawa (een Amerikaanse supermarktketen, red.), jij ook?”, getuigt Sammy bij de Amerikaanse pers. De vrouw zou het kind bovendien gevraagd hebben waar zijn familie was. De 10-jarige jongen was meteen op zijn hoede en voelde dat hij mogelijk in gevaar was. Toen hij en de vrouw voorbij zijn favoriete winkel ‘Dani Bee Funky’ wandelden, haastte de jongen zich naar binnen om hulp te vragen. De vrouw bleef buiten wachten.

“Oefen elk scenario met je kind”

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Sammy meteen naar de kassierster, de 17-jarige Hannah Daniels, gaat. Hij vraagt haar vervolgens om te doen alsof ze zijn moeder is, waarop Daniels onmiddellijk naar de deur van de winkel gaat en die op slot doet. De beelden tonen hoe de onbekende vrouw daarna gewoon wegvlucht. “Sammy wilde niet van mijn zijde wijken”, vertelt de kassierster, die al snel doorhad wat er gaande was.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de 10-jarige Sammy een kassierster om hulp vraagt.

“Ik was nog altijd aan het bibberen van de angst toen ik in de winkel was”, vertelt het aangeslagen kind. Sammy volgde naar eigen zeggen de wijze raad van zijn vader op, die zijn zoon al meermaals heeft gewaarschuwd om nooit met vreemden mee te gaan. Volgens vader Sam Green is de schrikwekkende gebeurtenis dan ook een les voor elke ouder. “Denk aan elk scenario en zorg ervoor dat kinderen weten wat ze moeten doen”, benadrukt hij. “Oefen die scenario’s thuis, net zoals brandoefeningen.” De man is erg onder de indruk door “wat er had kunnen gebeuren”.

Ondertussen heeft de lokale politie de vrouw opgespoord. Ze zou aan mentale stoornissen lijden en krijgt daar nu de nodige hulp voor, klinkt het.

De vader van Sammy, Sam Green.

