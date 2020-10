Bewaker hield terrorist op concert Ariana Grande niet tegen “uit angst om als racist bestempeld te worden”

“Ik had een slecht voorgevoel, maar ik heb hem niet benaderd uit angst om als racist bestempeld te worden.” Dat verklaarde een bewaker die op 22 mei 2017 aanwezig was op het concert van Ariana Grande in Manchester. Terrorist Salman Abedi blies toen zichzelf op aan de uitgang. Tweeëntwintig onschuldige slachtoffers kwamen daarbij om, er vielen ook ruim achthonderd gewonden.

Kyle Lawler deed de gevoelige uitspraak tijdens een openbare hoorzitting. De jongeman was 18 jaar op het moment van de feiten. Hij vertelde hoe hij op een bepaald moment op vier meter van de terrorist kwam te staan.

“Een concertganger vond dat hij zich verdacht gedroeg, ik wist niet zo goed wat ik moest doen”, klinkt het op de BBC en ‘The Guardian’. “Het is heel moeilijk om een terrorist te definiëren, voor hetzelfde geld was hij compleet onschuldig. Ik wilde niet dat mensen zouden denken dat ik hem veroordeel op basis van zijn ras. Als ik verkeerd was, zou ik als racist bestempeld worden en in de problemen komen. Ik wilde dus zeker niet overdreven reageren.”

“Protocol gevolgd”

De eerste melding kwam van een bezorgde ouder. Christopher Wild vond het vreemd dat de jongeman zo’n grote rugzak bij zich had en sprak hem daarover aan. Hij deelde zijn bezorgdheid ook met een collega van Lawler.

“Maar ik kon niet meteen alarm slaan”, getuigde Mohammed Agha. “Ik had geen zendertje in het oor en stond aan de branduitgang, een positie die nooit onbemand achtergelaten mag worden.”

Het duurde acht minuten voor Lawler passeerde, maar ook hij kreeg de boodschap niet meteen doorgespeeld. “Als iemand via de radio aan het praten is, mag je die persoon niet onderbreken. Dat is het protocol”, luidde de verklaring.

Glimlach op gezicht

Zo ging er opnieuw kostbare tijd verloren. Tijd die Abedi benutte om vanuit de lobby van de Manchester Arena naar het publiek toe te stappen. Het concert was net gedaan, de zaal was dus volop aan het leegstromen. Net voor de terrorist zijn rugzak tot ontploffing bracht, had hij naar verluidt een glimlach op het gezicht.

Er gold in die periode een hoog terreurniveau in het Verenigd Koninkrijk, een aanslag was dus waarschijnlijk. “Ik ben naïef geweest toen”, besluit Lawler. “Je ziet zo’n dingen op het nieuws gebeuren, maar je denkt nooit dat het jou zal overkomen.”

De hoorzitting zal nog tot de lente duren. Bedoeling is om een betere kijk te krijgen op de omstandigheden die tot het drama geleid hebben. Schuldigen aanwijzen die de aanslag hadden kunnen voorkomen is totaal niet aan de orde.

