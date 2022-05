Bewaker gaat vuurgevecht aan met schutter in supermarkt, maar botst op kogelvrij vest: “Papa is gestorven als een held”

Bij de schietpartij in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo (New York) is bewaker Aaron Salter omgekomen. Als voormalige agent ging hij een vuurgevecht aan met Payton Gendron. Minstens één schot trof doel, maar de kogelvrije vest van de dader deed de impact teniet. Daarna werd Salter zelf doodgeschoten. “Hij is gestorven als een held”, weet zijn zoon. In totaal vielen er tien doden en drie gewonden.

Salter kwam oog in oog te staan met de dader, nadat hij op de parking al drie mensen vermoord had. Zijn interventie volstond helaas niet om een verder bloedbad te voorkomen. “Dit komt binnen als een schok. Ik ben er vrij zeker van dat hij vandaag enkele levens gered heeft”, reageert zijn zoon.

Lees ook Zeker 10 doden nadat 18-jarige schutter vuur opent in Amerikaanse supermarkt

Salter had een carrière van dertig jaar bij het politiekorps achter de rug. In de voorbije vier jaar werkte hij als bewaker in de supermarkt.

Volledig scherm Payton Gendron wordt weggeleid. © BigDawg via REUTERS

In 1996 was de vader van drie kinderen al eens door het oog van de naald gekropen. Een overvaller richtte toen een wapen op hem. “Mijn eerste reactie was bukken”, verklaarde Salter toen. “Ik kijk niet graag in de loop van een geweer. Gelukkig kon mijn partner toen als eerste schieten.”

In 2019 schreef zijn zoon de frustraties van zich af na een gelijkaardige aanval in een Walmart-winkel in Missouri. “De dader had honderd kogels op zak en filmde zichzelf terwijl hij klanten de schrik van hun leven bezorgde", klonk het. “Ik word gek van zulke verhalen. Zelfs als we doodnormale zaken doen, moeten we ogen op onze rug hebben. Ik heb een triest voorgevoel dat een gek binnenkort zoiets in onze buurt gaat doen. Daar ben ik niet klaar voor.”

Volledig scherm Ruth Whitfield zorgde elke dag voor haar echtgenoot in het rusthuis. © RV

Ruth Whitfield (86) is het tweede dodelijke slachtoffer wier identiteit bekend raakte. Zij stierf terwijl ze in de supermarkt boodschappen aan het doen was. “Ze was de volmaakte mama”, stelt voormalig brandweercommissaris Garnell W. Witfield. “Ze was een moeder voor de moederlozen en een zegen voor ons allemaal. Ze hield van God en leerde ons hetzelfde te doen.”

Zijn vader voerde meerdere jobs tegelijkertijd uit, zodat Ruth de opvoeding van de vier kinderen voor haar rekening kon nemen. “Ze bracht mijn broer en mij naar de voetbaltraining, soms twee keer per dag. Ze heeft nooit een wedstrijd gemist. Zo’n dingen deed ze voor al haar kinderen.”

Volledig scherm De aanval vond plaats in een Tops-supermarkt. © AP

Nu zorgde Ruth vooral voor haar echtgenoot in het rusthuis. “Ze ging daar elke dag heen. Ze bracht hem mooie kleren, knipte zijn nagels, scheerde hem en knipte zijn haar. Haar geloof heeft me geïnspireerd om brandweerman te worden. Als man van God moest ik doen waar ik het best in was. Zonder haar had ik dit nooit kunnen verwezenlijken.”

Volledig scherm Verdriet en verslagenheid bij de getuigen van de schietpartij. © AP