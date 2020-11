Bevestigd: Democraten behouden controle over Huis van Afgevaardigden

Dat de Democraten na de verkiezingen van vorige week in de Verenigde Staten de controle behouden over het Huis van Afgevaardigden was al langer duidelijk, maar het is nu ook bevestigd. Persagentschap AP riep afgelopen nacht een winnaar uit in verschillende kiesdistricten, waardoor de Democraten al net de 218 zetels hebben die nodig zijn voor een meerderheid. In zowat zestien districten is er nog geen winnaar aangeduid.

Joe Biden won vorige week dinsdag de stembusslag, maar huidig president Donald Trump geeft zich nog niet gewonnen. Biden zal alvast kunnen rekenen op een meerderheid van de Democraten in het lagerhuis van het Congres. Dat die meerderheid geslonken is, was al even duidelijk. De Democraten verloren een aantal zetels die ze twee jaar eerder nog afgesnoept hadden van de Republikeinen. Nu staat de teller voorlopig op 218.

Twee jaar geleden heroverden de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ze trokken naar de verkiezingen met een meerderheid van 232 op 435 (stemgerechtigde) zitjes, maar hun meerderheid wordt ditmaal waarschijnlijk kleiner. Dat ze nog andere zetels verliezen, behoort tot de mogelijkheden. In vele staten loopt het tellen van de stemmen uit omdat er veel meer per post gestemd is in coronatijden.

Bij AP en de conservatieve zender Fox hebben de Democraten voorlopig 218 zitjes. Fox kent de Republikeinen al 201 zetels toe. CNN en de andere zenders houden het nog op 217 zitjes voor de Democraten en 203 voor de Republikeinen.

Senaat

In de Senaat is een Republikeinse meerderheid waarschijnlijker. De Republikeinen hebben al 49 zitjes, de Democraten 48. Voor drie zitjes is de winnaar nog niet bekend: in Alaska is een Republikein favoriet voor herverkiezing, voor twee zetels vindt in de staat Georgia in januari een tweede stemronde plaats. Mochten de Republikeinen en Democraten uiteindelijk elk 50 zetels binnenhalen, kan de nieuwgekozen vicepresident Kamala Harris een beslissende stem voor de Democraten uitbrengen.