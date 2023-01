Bevelhebber Russische troepen in Oekraïne na slechts 3 maanden in dienst al aan de deur gezet

UPDATE Gevechten in Soledar nog aan de gang, Kiev ontkent Russische overwin­ning: “Stadje was, is en blijft Oekraïens”

De gevechten tussen Oekraïense en Russische troepen in Soledar zijn nog aan de gang. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Enkele uren eerder had de Russische paramilitaire groep Wagner gezegd dat ze de stad in het oosten van Oekraïne onder controle had. Het Oekraïense leger ontkent dat echter. Het stadje “was, is en blijft” Oekraïens, aldus het leger.

15:08