Beveiligingstags op basisproducten in VK: Britse supermarkten wanhopig door stijgende diefstallen

De beveiligingstags worden meer en meer gespot in lokale supermarkten van Aldi, ASDA en Tesco. Het gaat dus niet om een maatregel van de supermarktketens zelf, maar een initiatief van individuele winkels die optreden wanneer een verhoging in diefstal voor bepaalde producten zoals zuivelproducten, vlees en vitamines wordt opgemerkt. Een reactie van de supermarktketens bleef dan ook uit.

Hoge inflatie

Op sociale media reageren Britten geschokt en delen beelden van verschillende producten met beveilingstags op. Een pakje boter van het merk Lurpak, sinds kort ook gespot met veiligheidssysteem, wordt nu op Twitter bestempeld als het nieuwe goud; de prijs zou in sommige winkels dan ook 9 pond (10,59 euro) bedragen. Het VK wordt momenteel geconfronteerd met een inflatie van 9,1 procent, dat is de hoogste inflatie in 40 jaar tijd, die de prijzen in de supermarkten de hoogte injaagt.

Naast voedingswaarden zou ook babyvoeding anti-diefstalhulpmiddelen krijgen. Volgens supermarktketen Sainsbury’s is die maatregel echter niet nieuw. De afgelopen jaren waren er al grote tekorten aan babyvoeding in het VK en de VS door problemen in de productieketen, waardoor de producten in prijs stegen en een doelwit werden voor diefstal.