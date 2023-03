Beveiliging Peter R. de Vries was niet aangepast, blijkt uit rapport

Achtste verdachte gearres­teerd in moordzaak rond Nederland­se misdaad­jour­na­list Peter R. de Vries

In Nederland heeft de politie een man aangehouden die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de moord op de misdaadjournalist Peter R. de Vries (64). Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam bekendgemaakt. De man is daarmee al de achtste verdachte die in de moordzaak is aangehouden.