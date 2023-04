Beveiliging opnieuw in actie tegen schreeuwende demonstranten bij bezoek van Macron in Nederland

Macron bracht vanmorgen samen met de Nederlandse koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam in het Amsterdam Science Park, als onderdeel van zijn staatsbezoek aan Nederland.

Tegen de grond gewerkt

Volgens een ANP-fotograaf is in elk geval één van de demonstranten door beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Meerdere beveiligers sprongen op de man, zo is te zien op beelden. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was. Hoe de vrouw is gearresteerd, is nog onduidelijk. Ze zijn in ieder geval allebei aangehouden wegens verstoring van de openbare orde, meldt de politie.

Volledig scherm De betoger wordt door de politie gearresteerd. © AFP

Volledig scherm De betoger wordt door de politie gearresteerd. © ANP

Volledig scherm De betoger wordt afgevoerd door de politie. © ANP

Gisteren toespraak verstoord

Gisteren werd een toespraak van de Franse president in de Nederlandse stad Den Haag over Europa al door betogers verstoord. Zij bestempelden Macron als de “president van geweld en hypocrisie” en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in reactie op een omstreden pensioenwet.

KIJK. Betogers verstoren toespraak van de Franse president Emmanuel Macron in Nederland

Staatsbanket

‘s Avonds ging het er dan een pak gezelliger aan toe, tijdens een speciaal staatsbanket. Koning Willem-Alexander benadrukte daar in zijn toespraak voor de Franse president de bijzondere band tussen Frankrijk en Nederland. Willem-Alexander, die zijn gehele speech in het Frans deed, roemde de “visie en dadendrang” van Macron, onder meer in de Europese steun aan Oekraïne. Vervolgens haalde hij ook de protesten in Frankrijk aan. De Nederlandse koning stelde dat hervormen “niet eenvoudig” is.

De locatie van het diner, het paleis op de Dam in Amsterdam, noemde de koning “een passende plek”. “Het was hier dat de eerste koning van Nederland zijn intrek nam. Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon Bonaparte. Hij regeerde vier jaar over het koninkrijk Holland, ruim twee eeuwen geleden.”

Volledig scherm Beelden van het staatsbanket gisterenavond. © Photo News

Macron sprak zijn waardering uit voor de koning dat hij zijn toespraak in het Frans deed. Zelf hield hij een deel van zijn toespraak tijdens het staatsbanket in het Nederlands, daarvoor kreeg hij applaus van de ruim tweehonderd aanwezigen. Macron begon zijn toespraak door te stellen dat hij en zijn vrouw Brigitte dinsdag “op een fantastische manier” onthaald zijn. Daarnaast sprak hij over het belang van de goede samenwerking met Nederland en andere Europese landen.

Rondom het staatsbanket deden zich geen incidenten voor.

Volledig scherm Beelden van het staatsbanket gisterenavond. © Photo News

Op het Amsterdam Science Park bezoekt Macron samen met koning Willem-Alexander de bètafaculteit van de universiteit van Amsterdam. Daar staat de Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van onder meer quantumtechnologie centraal.

De Nederlandse koningin Máxima is intussen samen met de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron bij een inloopvoorziening van de stichting Mind US op bezoek, waar Máxima erevoorzitter van is. Ze spreken er over de mentale gezondheid van jongeren en de aanpak en de doelstellingen van de stichting.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron en koning Willem-Alexander aan de Universiteit van Amsterdam vandaag. © AFP

Vervolgens wordt het gezelschap herenigd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het koningspaar en het presidentiële koppel bezoeken onder meer samen met premier Mark Rutte de Vermeer-tentoonstelling. Máxima en Brigitte Macron maken aansluitend nog een rondvaart met vrouwelijke bestuurders.

Later spreken afvaardigingen van de Nederlandse en Franse kabinetten met elkaar, voor de tweede zogeheten regeringsconsultatie. Het overleg is bedoeld om “de vriendschap en samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te brengen”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Er wordt onder meer gesproken over defensie, innovatie, energie, buitenlandse zaken, migratie en wetenschappelijk onderzoek. Ook spreekt Rutte een-op-een met Macron.

Volledig scherm Demonstranten verstoren de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron over Europa in Den Haag. © ANP Robin van Lonkhuijsen