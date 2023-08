Beul hangt Mechelse herder op aan schoolpoort in buurt van Parijs: “Hij keek toe terwijl het dier aan het lijden was”

UPDATE “Hij lag naakt op een bankje”: Italiaanse jager die van dubbele moord verdachte Nederlan­der (21) vond, doet zijn verhaal

De Italiaanse politie heeft de voortvluchtige Nederlander die verdacht wordt van dubbelmoord op zijn eigen vader en een familievriend opgepakt. De politie vond de 21-jarige man slapend op een bankje bij een kapel ergens bij Torre Mondovì, melden Italiaanse media. Al eerder tijdens de grote zoektocht naar hem in een bosrijk gebied in de regio Piëmont kwam de Nederlander in het vizier van de agenten. Maar toen wist hij te ontsnappen.