Betoogster (20) die vorige week gewond raakte tijdens betoging in Myanmar overleden

Amerikaan­se coronacoör­di­na­tor: “Johnson & Johnson heeft maar paar miljoen doses van vaccin in voorraad”

18 februari De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson heeft “geen grote voorraad” van het coronavaccin klaarliggen. Dat heeft Joe Bidens coronacoördinator Jeff Zients gezegd. Volgens Zients gaat het maar “om een paar miljoen” doses. Het vaccin van Johnson & Johnson - moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse - wacht nog op goedkeuring in de VS, maar die zou er nog deze maand komen. Ook bij de Europese autoriteiten is daarvoor een aanvraag ingediend.