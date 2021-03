Betogingen tegen coronamaatregelen in Nederland en Duitsland

NederlandZowel in Nederland als in Duitsland is de politie tussenbeide gekomen bij betogingen tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam werd het waterkanon ingezet. In het Duitse Kassel raakten betogers slaags met tegenbetogers, waarna de politie tussenbeide moest komen.

Op het Museumplein in Amsterdam waren zo’n 250 betogers samengekomen onder de noemer Worldwide Demonstration March. Ze spraken zich uit tegen de coronamaatregelen. Ze riepen onder meer: “Liefde, vrijheid, geen dictatuur”, en hadden een lang lint aan spandoeken bij zich met teksten als “vaccinatiepaspoort = apartheid”. Om de verboden betoging te ontbinden, zette de politie het waterkanon in. De kletsnatte betogers vertrokken dan maar en trokken in stoet door de stad. De politie probeerde hen daarop in te sluiten en riep om dat iedereen aangehouden zou worden.

De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de politie.

Ook in de centraal gelegen Duitse stad Kassel liep een betoging van tegenstanders van de coronamaatregelen uit de hand. Tegendemonstranten zijn op enkele plaatsen in het centrum van de stad slaags geraakt met betogers tegen de beperkingen die de bevolking worden opgelegd. De politie probeert onder meer met waterkanonnen en pepperspray de twee groepen van elkaar te scheiden.

De eigenlijke betoging is op een terrein in het oosten van Kassel. Duizenden mensen zijn er, veelal zonder mondkapje, bijeengekomen. Volgens schrijver en jurist Reiner Füllmich, die de menigte toesprak, is Duitsland “een fascistische totalitaire staat” geworden.

Uit heel Duitsland zijn mensen naar Kassel gekomen om te betogen tegen de lockdowns. Het zijn over het algemeen ‘Querdenker’ (Dwarsdenkers) die onder meer stellen dat de beperkingen die de bevolking worden opgelegd in strijd zijn met de rechten die in de grondwet verankerd zijn. Ze vinden ook dat de maatregelen buiten proporties zijn in verhouding tot het gevaar van het coronavirus.

De Querdenker betogen al sinds april vorig jaar op verscheidene plaatsen in de bondsrepubliek.

