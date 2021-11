Betoging tegen coronabeleid mondt uit in zware rellen in Rotterdam: meerdere gewonden door schoten van politie

Een demonstratie tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod in Rotterdam is volledig uit de hand gelopen. Eén politiewagen werd in brand gestoken, andere voertuigen werden geplunderd en vernield. De politie loste waarschuwingsschoten in een poging om de situatie te bedaren, maar er vielen volgens onze collega’s van het AD ook enkele gerichte schoten. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Hoeveel precies is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens politievakbonden voelden de agenten zich in het nauw gedreven.