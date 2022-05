Betoging in Nigeria tegen arrestaties na steniging studente

Oekraïne blaast twee pontonbrug­gen op terwijl Russen rivier in Donbas proberen over te steken: tientallen Russische legervoer­tui­gen in puin

Het Russische leger is bij de mogelijk zwaarste Oekraïense artillerieaanval tot nu toe in de Donbas tientallen tanks en pantservoertuigen in één keer kwijtgeraakt. De dodentol loopt mogelijk in de honderden. Het Britse ministerie van Defensie noemt de mislukte aanval een teken aan de wand: “Dit zegt veel over de druk die Russische officieren ondervinden om vooruitgang te boeken.”

13 mei