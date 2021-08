Betogers vragen in Duitsland snelle evacuatie Afghaanse vluchtelingen

Oostenrijk­se bondskanse­lier niet bereid extra Afghaanse vluchtelin­gen op te vangen

8:39 De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is niet bereid extra Afghaanse vluchtelingen op te vangen in zijn land. “Ik ben niet van mening dat we nog meer mensen moeten opvangen in Oostenrijk, wel integendeel”, zegt hij zondag in een televisie-interview. Oostenrijk heeft met meer dan 40.000 Afghanen nu al de op één na grootste Afghaanse gemeenschap in de Europese Unie, in verhouding tot het totaal aantal inwoners.