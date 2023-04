Betogers verstoren toespraak president Macron in Nederland: “President van geweld en hypocrisie”

Betogers hebben in Den Haag een toespraak van de Franse president Emmanuel Macron verstoord. Verschillende betogers riepen naar hem en er werden spandoeken uitgerold. Op een daarvan werd Macron omschreven als de “president van geweld en hypocrisie”. De betogers verwezen naar de aanhoudende grootschalige protesten in Frankrijk in reactie op een omstreden pensioenwet. Alle toeschouwers en hun tassen moesten vooraf door beveiligingspoortjes.

Macron was net begonnen met zijn speech over de toekomst van Europa toen hij gestoord werd door een man in het publiek. “Sorry dat ik u onderbreek, meneer de president.” Hij kreeg bijval van twee vrouwen ergens anders in het publiek. “Waar is de Franse democratie gebleven?”, riep een van hen. Macron luisterde naar hen en probeerde met een antwoord te komen, maar de demonstranten schreeuwden door hem heen. “Ik kan deze vraag beantwoorden, als u me daar de tijd voor geeft”, zei hij tegen de betogers.

Na ongeveer een halve minuut werden de drie actievoerders verwijderd uit de concertzaal van Amare. Een van de vrouwen verzette zich en ging luid schreeuwend de zaal uit.

Man aangehouden

De politie laat weten dat er een man is aangehouden voor “mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol”. De man is door beveiligers van Amare het gebouw uitgezet en buiten aangehouden door de politie. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie kon niet met zekerheid zeggen of het gaat om een van de betogers die de lezing verstoord had.

Een demonstrant houdt een spandoek vast terwijl de Franse president Emmanuel Macron zijn visie op de toekomst van Europa toelicht.

Macron: “Niet de juiste plaats voor protest”

Voor Macron zijn lezing vervolgde, zei hij te vinden dat zijn lezing niet de plek was om te protesteren. Hij noemde een “maatschappelijk debat” belangrijk, maar zei het ook belangrijk te vinden dat democratisch tot stand gekomen besluiten gerespecteerd worden. Als dat niet gebeurt “breng je de democratie in gevaar”, aldus de president.

Macron is in Nederland voor een staatsbezoek. Hij houdt in een theater in Den Haag een toespraak over de toekomst van Europa. Het is voor het eerst sinds 2000 dat een Franse president een staatsbezoek aan Nederland brengt.

