Bestuurders hoeven in Nederland even geen boete meer te vrezen voor lichte overtredingen

Update Opluchting voor moeder van Raphaël (10): jongen ongedeerd teruggevon­den in Panama nadat hij door Belgische vader werd ontvoerd

De 10-jarige Raphaël, de Duitse jongen die vorige maand ontvoerd werd door zijn Belgische vader, is gezond en wel teruggevonden in het Centraal-Amerikaanse land Panama. Het kind was spoorloos nadat hij de kerstvakantie bij zijn vader in België had gespendeerd. Raphaëls moeder Melanie Brandauer, die van Duitse afkomst is, had op 2 januari met haar ex-man Koen afgesproken in het station van Keulen om haar zoon weer op te halen, maar de twee kwamen nooit aan.

15:32