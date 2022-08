Bestuurder ramt parade in New Mexico: meerdere gewonden, onder wie twee politieagenten

De ceremoniële parade ter ere van de Indiaanse cultuur startte om 19 uur lokale tijd in het centrum van Gallup, New Mexico. Een bestuurder reed in op de parade. Hoeveel mensen precies gewond raakten, is niet bekend. Op beelden, gemaakt door getuige Sean Justice, is te horen hoe er plots luid geschreeuw losbarst. Mensen rennen in paniek weg op het moment dat ze zich realiseren wat er aan de hand is.