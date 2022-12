Bestuurder die 14-jarige jongen doodreed in Montpellier nadat Franse vlag was afgepakt, is nog steeds niet gepakt, bijrijder wel

Politie weet wie bestuurder is

Een politiechef zei een dag na het drama tegen de Franse radio dat de chauffeur van het incident werd geklist door de woedende menigte en daarbij gewond was geraakt. Later op de dag werd duidelijk dat nog niet zo zeker was of de gepakte man de bestuurder was. Volgend Franse media is inmiddels bekend dat het gaat om de passagier die in de wagen zat. Die zou wel gearresteerd zijn inmiddels.



Maar de chauffeur zelf is dus nog steeds voortvluchtig. De politie weet wél wie hij is. Het korps is actief op zoek naar hem.