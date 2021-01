Bestorming op Capitool kostte het leven aan deze vijf mensen: ze werden neergeschoten, vertrappeld of kregen een hartaanval

De overleden agent, Brian D. Sicknick, raakte gewond tijdens een confrontatie met betogers. Eens terug bij het politiekantoor zakte hij in elkaar, zegt een politiewoordvoerster volgens NBC News. De agent overleed donderdagavond in het ziekenhuis. Sicknick maakte sinds 2008 deel uit van het politiekorps in het Capitool. “Het volledige politiekorps betuigt het diepste medeleven aan de familie en vrienden van agent Sicknick en treurt om het verlies van een vriend en collega", verklaarde de Capitoolpolitie in een mededeling.



Bij de bestorming van het Capitool raakten minstens 60 agenten gewond. Eén van hen heeft ernstige verwondingen in het gezicht nadat hij of zij werd bekogeld met een projectiel, zo verklaarde politiechef Robert Contee.

Volledig scherm Ashli Babbitt werd neergeschoten toen ze samen met andere Trump-aanhangers het gebouw binnendrong. © Photo News

De 35-jarige Ashli Babbitt, een Trump-fan en fervent aanhanger van complotbeweging QAnon uit San Diego, werd neergeschoten door een bewakingsagent toen ze samen met andere Trump-aanhangers het gebouw binnendrong. Op een video was te zien dat een bloedende vrouw door medisch personeel werd behandeld. Ze werd daarna met een brancard uit het gebouw gehaald. Later in het ziekenhuis is ze aan haar verwondingen bezweken, bevestigde de politie.

De agent werd geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten, klinkt het.

Medische noodgevallen

Nog drie andere mensen overleden tijdens de bestorming aan de gevolgen van “medische noodgevallen”, gaande van meerdere breuken tot een hartaanval. “Een volwassen vrouw en drie mannen leden onafhankelijk van elkaar aan een medisch noodgeval dat resulteerde in hun dood. Zij bevonden zich op het moment van de noodgevallen allemaal op het grondgebied van het Capitool”, verklaarde politiechef Contee.

Eén van die slachtoffers is de 55-jarige Kevin Greeson uit de staat Alabama. De man leed aan een hoge bloeddruk en overleed aan de gevolgen van een hartaanval, verklaarde zijn familie aan CNN. De Trumpsupporter was volgens zijn familie afgezakt naar Washington om zijn steun te betuigen aan de president. “Hij was enthousiast om dat event mee te maken”, zo verklaart zijn familie. “Hij was daar niet om deel te nemen aan geweld of rellen, noch keurde hij die acties goed.”

Volgens zijn familie was de man een liefhebbende echtgenoot en vader, die van het leven genoot. “Hij hield ervan om de moto te rijden, hij hield van zijn job en zijn collega’s, en van honden”, aldus een zwaar aangeslagen familie.

Volledig scherm Kevin Greeson overleed aan de gevolgen van een hartaanval tijdens de bestorming van het Capitool. © RV - Facebook Kevin Greeson

Ook de 34-jarige Rosanne Boyland uit Georgia kwam woensdag om het leven. Volgens haar familie werd de vrouw vertrappeld tijdens het betreden van het Capitool, de politie onderzoekt de precieze omstandigheden van haar overlijden. Het was de eerste keer dat Boyland deelnam aan een bijeenkomst van Trumpsupporters, vertelt haar schoonbroer in een korte verklaring. “We wouden niet dat ze zou deelnemen”, aldus de man, die president Trump de schuld geeft van haar overlijden. “Ze geloofde in Trump en dat kostte haar haar leven. De president heeft het protest aangespoord dat het leven heeft gekost aan vier van zijn hevigste supporters”, aldus de schoonbroer.

Tenslotte kostte de rellen ook het leven aan Benjamin Phillips, een man van 50 uit Pennsylvania. De man, die werkte als IT’er, overleed woensdag aan de gevolgen van een beroerte, schrijven verschillende media. Nog volgens de Amerikaanse media was Phillips de oprichter van Trumparoo, een pro-Trump website. Hij zou een bus ingelegd hebben waarmee een tiental Trumpaanhangers van Pennsylvania naar Washington werden gebracht.